В городском совете не передали в Верховную Раду необходимое количество документов для проведения выборов мэра города.

Народный депутат Украины Юлия Светличная раскритиковала факт того, что секретарь городского совета Игорь Терехов не передал в Верховную Раду Украины необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра Харькова. В частности, власти не предоставили копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решение совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.«Манипуляции представителей горсовета с документами для назначения Верховной Радой досрочных выборов городского головы Харькова вызывают улыбку. Ощущается, что очень «уверенные» в себе. Смешные люди.Выборы будут. В этом году. Затянуть не позволим. Это точно. Кто победит - не знаю. Харьковчане решат», - подчеркнула нардеп.