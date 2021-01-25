В Украине с 25 января начинают действовать ограничения оранжевой карантинной зоны.
Об этом сообщили в правительстве.
С 25 января открываются школы, магазины непродовольственных товаров. Снова начинают работать сфера общепита, спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Кинотеатры и учреждения культуры.
При этом запрещено.
работа общепита в период с 22.00 до 7.00;
проведение в заведениях общепита банкетов и праздничных мероприятий;
проведение концертов или других массовых акций при участии более чем 20 человек;
работа дискотек и ночных клубов;
перевоз пассажиров в транспорте не на сидячих местах;
плановые госпитализации (кроме паллиативной помощи, родов, помощи онкобольным, неотложной помощи);
пребывание в общественных местах без маски и документов.
Как сообщили в Кабмине эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%.
С 25 января открываются школы, магазины непродовольственных товаров. Снова начинают работать сфера общепита, спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Кинотеатры и учреждения культуры.
При этом запрещено.
работа общепита в период с 22.00 до 7.00;
проведение в заведениях общепита банкетов и праздничных мероприятий;
проведение концертов или других массовых акций при участии более чем 20 человек;
работа дискотек и ночных клубов;
перевоз пассажиров в транспорте не на сидячих местах;
плановые госпитализации (кроме паллиативной помощи, родов, помощи онкобольным, неотложной помощи);
пребывание в общественных местах без маски и документов.
Как сообщили в Кабмине эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%.