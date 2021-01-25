Жителя Харькова арестовали за торговлю оружием времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в полиции. Подозреваемым 40-летний мужчина за 9800 гривен продал автомат Mauser, а также пообещал принести покупателю еще один "ствол".



Через время принес покупателю автомат МP-40, который оценил в 35 тысяч грн. Во время совершения сделки подозреваемого задержали. У него в доме правоохранители нашли еще несколько единиц огнестрельного оружия. Уголовное производство открыто по статье 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием").