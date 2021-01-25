На автодороге возле поселка Кочеток Чугуевского района погибла женщина.

Об этом сообщили в полиции.



Водитель автомобиля Volkswagen Passat в субботу, 23 января, около 17:20 двигался по неосвещенной дороге и допустил наезд на местную жительницу, которая лежала на проезжей части по ходу его движения. Мужчина остановился, вызвал бригаду скорой помощи и полиции. 56-летняя женщина погибла на месте до прибытия медиков.



Следователем следственного управления сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.