На автодороге возле поселка Кочеток Чугуевского района погибла женщина.
Об этом сообщили в полиции.
Водитель автомобиля Volkswagen Passat в субботу, 23 января, около 17:20 двигался по неосвещенной дороге и допустил наезд на местную жительницу, которая лежала на проезжей части по ходу его движения. Мужчина остановился, вызвал бригаду скорой помощи и полиции. 56-летняя женщина погибла на месте до прибытия медиков.
Следователем следственного управления сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Водитель автомобиля Volkswagen Passat в субботу, 23 января, около 17:20 двигался по неосвещенной дороге и допустил наезд на местную жительницу, которая лежала на проезжей части по ходу его движения. Мужчина остановился, вызвал бригаду скорой помощи и полиции. 56-летняя женщина погибла на месте до прибытия медиков.
Следователем следственного управления сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.