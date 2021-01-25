На улице Валентиновской, 35/81 горел девятиэтажный жилой дом

Как сообщили спасатели, пожар случился в субботу, 23 января.



Эпицентром возгорания стала квартира на 7-м этаже. В комнате и коридоре горели домашние вещи на площади 20 кв. м.



Лестничную клетку заполонило едким дымом. В помещении находился 26-летний житель 9-го этажа, который не мог самостоятельно выбраться. Его спасатели вывели на свежий воздух.



Пожар ликвидировали за 2 часа. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.