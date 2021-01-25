По информации синоптиков, в Харьковской области облачно с прояснениями.

Ночью осадки (преимущественно дождь); слабый туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Днем небольшой дождь.



Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с; днем местами порывы, 15 - 20 м / с.



Температуры воздуха ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем 4 - 9 ° тепла.



По городу: температура воздуха ночью 0 - 2 ° тепла, днем 5 - 7 ° тепла.