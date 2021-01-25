В Харьковской области суд вынес приговор иностранцу, который пытался перевезти через границу наркотики.

Как сообщили в Дергачевском районном суде, при осмотре в кабине водителя грузовика обнаружили наркотики.



Обвиняемый — гражданин Азербайджана, работает водителем на частном предприятии.



Установлено, что около 2:33 28 ноября 2020 года мужчина в грузовом автомобиле DAF прибыл в пункт пропуска "Гоптовка" для въезда в Украину с территории России. Мужчина заявил, что не перевозит запрещенные товары, однако при осмотре в конструктивной полости водительской кабины нашли завернутый в прозрачный пакет каннабис. На суде мужчина вину признал.



Суд также признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины и оштрафовал его на 17 тыс. грн без конфискации личного имущества.