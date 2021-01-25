65-летний мужчина с ожогами, пострадавший во время можара в нелегальном доме престарелых находится в удовлетворительном состоянии

Об этом сообщили городские власти, ссылаясь на медиков.



"Мужчина в удовлетворительном состоянии, в палате", — отметили в мэрии.



Напоминаем, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, во время пожара погибло 15 человек. Еще один скончался в больнице.