В семенах кунжута, которые через Нидерланды экспортировались в Украину, обнаружили оксид этилена.

В неочищенных семенах кунжута, которые экспортировались из Индии (Talakshi Lalji & Co, Mumbai) через Нидерланды (H.HC. Schobbers BV, Venlo) в страны-члены ЕС и Украину (ООО "Райсио Украина"), обнаружили несанкционированную вещество — оксид этилена, сообщили в Госпредпотребслужбы в Харьковской области.



В случае выявления указанного товара в обороте, операторы рынка обязаны остановить его реализацию и сообщить в Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.