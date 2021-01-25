Также 25 января день рождение празднует президент Украины Владимир Зеленский. Ему исполнилось 43 года.

25 января в мире отмечают День счастливых снеговиков, День воздушно-пузырчатой упаковки, День комьюнити-менеджера.



В 1858 в этот день впервые прозвучал марш Мендельсона на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом, после чего стал популярным как свадебный марш.



Православные верующие чтят память святой Татьяны. Она является покровительницей студентов. В народе праздник назвали Татьянин день.



По народным приметам снег на Татьянин день обещает дождливое и сырое лето.



День ангела отмечают: Галактион, Евпраксия, Илья, Макарий, Мартиниан, Мерт, Петр, Марьяна, Савва, Силуан, Татьяна, Потап.