На Холодной горе, 27 января отключили отопление и горячую воду.

Как сообщили в "Харьковских теплосетях" воду и отопление отключили в связи с ремонтом на тепломагистрали.



Отопления не будет на участке, ограниченном пер. Титаренковским, ул. Пермской, Григоровским шоссе, пер. Болгарским, просп. Л. Малой.



Всего тепло отключили в 24 жилых домах, 4 лечебных учреждениях и одном детсад.



Включить обещают сегодня в 17:00.