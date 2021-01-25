События В Харькове ДТП на мосту Вечерний Харьков 11:51 1127 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. "ДТП на Новом мосту, перед Клочковской",- написано в сообщении. Официальная информация уточняется. Читайте также Харьковчанин завоевал «золото» на чемпионате Украины Какую погоду принес в Харьков циклон Lars Харьковчан отметили государственными наградами БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковчанин завоевал «золото» на чемпионате Украины События 13:38 Лента новостей Харьковчанин завоевал «золото» на чемпионате Украины 13:38 В ЕС намерены пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной 13:20 Какую погоду принес в Харьков циклон Lars 12:58 Харьковчан отметили государственными наградами 12:40 Почему утром болят стопы и что с этим делать 12:18 В Новобаварском районе в некоторых домах нет отопления 12:01 В Харькове ДТП на мосту 11:51