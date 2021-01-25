Заметила, что по утрам у меня болят ноги в области стопы. Не могу сказать, что я в течение дня долго нахожусь на ногах, но дискомфорт не уходит. Вроде мелочь, к врачу с этим не пойдешь, а неприятно. Может, вы что-нибудь подскажете? Юлия Шевченко

Американский физиотерапевт Тайлер Найтингейл называет пять общих причин утреннего дискомфорта в стопах, а также дает советы, что вы можете сделать, чтобы облегчить неприятное состояние.Днем люди двигаются, а ночью, когда человек спит, он довольно долго не меняет положение. Именно поэтому многие чувствуют некую скованность по утрам. Как только человек начинает двигаться, кровообращение восстанавливается, мышцы разогреваются, их эластичность возвращается. Так что лучше всего начинать день с легкой разминки.Возможно, накануне вы слишком много ходили, бегали или у вас была активная тренировка. Зачастую боль, которую вы испытываете утром, можно связать со степенью стресса, который испытали ваши ноги накануне. То есть это может быть крепатура после физической деятельности, когда организм производит «ремонтные работы».Если это крепатура, то надо просто подождать – через 24 часа станет легче. Если же болевые ощущения слишком сильные, сделайте легкую разминку, самомассаж – это ускорит кровообращение и позволит быстрее вывести продукты распада из организма.Частые боли в стопах по утрам – один из первых сигналов более серьезной проблемы или чрезмерного повреждения. Например, это может быть хроническая тендинопатия, которая вызывает длительное воспаление, раздражение или повреждение сухожилий.Если боль не исчезает, возможно, придется обратиться за помощью к врачу или физиотерапевту, который поможет составить правильный план лечения.Хроническая боль в стопе, скованность и отек также могут быть результатом воспаления суставов и указывать на артрит. Остеоартрит – наиболее распространенный тип артрита «износа и разрыва» и обычно связан со старением. Однако могут иметь место и другие факторы – например, травмы суставов, ожирение, генетические и анатомические проблемы.Для постановки правильного диагноза следует обратиться к врачу.Плохо подобранная обувь может стать еще одной причиной боли в стопах, о которой вы даже не догадывались. Обзор, опубликованный в Journal of Foot and Ankle Research, показал, что неправильная обувь может привести к боли в стопах и другим проблемам.Посетите ортопеда – возможно, вам понадобятся специальные ортопедические стельки.