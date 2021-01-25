Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами представителей разных сфер деятельности по случаю Дня Соборности Украины.

Соответствующий Указ №24/2021 размещен на официальном сайте главы государства.Награды присуждены «за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд».Звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины» удостоены заведующая кафедрой Харьковского национального медицинского университета Лариса Журавлева и заведующий кафедрой Харьковского национального университета радиоэлектроники Валентин Филатов.Звание «Заслуженный работник образования Украины» получили декан факультета Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова Илья Писаревский, проректор Харьковского национального автодорожного университета Георгий Тохтарь и первый проректор Харьковского национального университета внутренних дел Дмитрий Швец.Почетное звание «Заслуженный донор Украины» присвоено Евгению Рощупкину.Также государственных наград удостоены жители области: доярка Светлана Рябуш, режиссер районного дома культуры Галина Ластовец, главный агроном агрофирмы Виктор Белоус.