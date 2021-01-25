Сегодня, 25 января, в Харьковской области преобладает теплая с осадками погода. Как рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, теплую влажную погоду принес с собой южный циклон "Lars", центр которого проходит через западные области Украины.

Погода будет облачная с прояснениями. По области ночью осадки (преимущественно дождь), слабый туман, слабый гололед; на дорогах местами гололедица. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -2° мороза до +3° тепла, днем +4...+9° тепла. По городу ночью осадки, днем небольшой дождь. Слабый туман. Температура воздуха днем +5....+7° тепла.По данным Sinoptik.ua , во вторник, 26 января, весь день в Харькове будет облачным. Ночью пойдет дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова, но уже сильнее. Ночью температура воздуха опустится до нуля, днем - поднимется до +5 градусов тепла.В среду, 27 января, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, который будет идти до конца дня, постепенно теряя силу. Температура воздуха ночью +1 градус тепла, днем - до +4 градусов выше нуля.Напомним, после экстремальных крещенских морозов в Харьков пришло резкое потепление. С 21 на 22 января в некоторых районах области скачок температуры составил 20-30 градусов. Самый большой скачок температуры был зафиксирован в Изюмском районе - там потеплело на 31 градус. В Купянске стало теплее на 27 градусов, Великом Бурлуке - на 24, в Харькове - на 22 градуса. По словам синоптиков, такое резкое потепление было связано с воздушными массами атлантического циклона "Горан", который пришел в Украину с Балкан.