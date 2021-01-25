В этом году начнется «всеобъемлющий пересмотр» Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.Об этом говорится на сайте президента Украины.
Почему Соглашение решили пересмотреть именно сейчас. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом – это объемный документ, включающий 486 пунктов и занимающий более 120 страниц, не считая нескольких десятков приложений. Соглашение охватывает все стороны взаимодействия, начиная от глобальных вопросов политического, экономического и финансового сотрудничества и заканчивая нюансами организации почтовых служб и туризма. Четкие сроки действия Соглашения не установлены. Однако в нем есть пункт о том, что Соглашение может пересматриваться каждые пять лет.
Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано и ратифицировано Украиной в 2014 году. Однако с ратификацией всеми европейскими странами возникла задержка. Поэтому было решено, что Соглашение временно начнет действовать с 1 января 2016 года. А полностью оно вступило в силу с 1 сентября 2017-го. Таким образом, 1 января 2021 года исполнилось 5 лет с момента временного действия Соглашения. И, можно сказать, появились формальные основания для пересмотра этого документа.
Что может измениться – надежды Украины. Решение о пересмотре Соглашения с ЕС принято не вдруг. Украина уже давно заводила речь о необходимости модернизации этого документа, который, в частности, определяет квоты, тарифы и прочие условия торговли со странами Евросоюза. Еще в начале 2020 года тогдашний премьер Алексей Гончарук говорил о том, что Украина начинает подготовительную работу, чтобы в 2021 году выйти на подписание обновленного Соглашения.
В первую очередь актуализировать предполагалось торговую часть Соглашения. Украина считает выделенные торговые квоты недостаточными. Некоторые из них исчерпываются уже за первую неделю каждого нового года. В частности, это касается ряда квот на сельскохозяйственную продукцию.
В идеале Украина рассчитывает на еще большую либерализацию условий функционирования зоны свободной торговли с ЕС (договоренности предусматривают, что эта ЗСТ будет создаваться постепенно на протяжении 10 лет). В частности, Украина хотела бы видеть в следующей редакции Соглашения кроме расширения квот уменьшение ввозных пошлин на многие товары и упрощение процедуры перевозки товаров через границу.
Как одна из составляющих зоны свободной торговли рассматривается и «промышленный безвиз» – система, при которой произведенные в Украине товары смогут попадать на рынки ЕС без всяких дополнительных сертификаций, разрешений и прочее. Однако для вступления в силу промышленного безвиза Украина должна привести свое законодательство в соответствие со стандартами Евросоюза. Эта работа понемногу идет, и Украина рассчитывает формализовать достижения в новой редакции Соглашения.
Что может измениться – планы ЕС. Интересно, что в письме на имя президента Украины Владимира Зеленского от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором идет речь о грядущем пересмотре Соглашения, акцентируется внимание не на квотах и не на промышленном безвизе. Руководители институций ЕС отмечают, что планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности:
в цифровой сфере;
в области авиасообщения (планируется подписание Соглашение о совместном авиационной пространстве);
в сфере экологии.
При этом упоминается также, что «начата работа оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции».