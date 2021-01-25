В этом году начнется «всеобъемлющий пересмотр» Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Об этом говорится на сайте президента Украины.Почему Соглашение решили пересмотреть именно сейчас. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом – это объемный документ, включающий 486 пунктов и занимающий более 120 страниц, не считая нескольких десятков приложений. Соглашение охватывает все стороны взаимодействия, начиная от глобальных вопросов политического, экономического и финансового сотрудничества и заканчивая нюансами организации почтовых служб и туризма. Четкие сроки действия Соглашения не установлены. Однако в нем есть пункт о том, что Соглашение может пересматриваться каждые пять лет.Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано и ратифицировано Украиной в 2014 году. Однако с ратификацией всеми европейскими странами возникла задержка. Поэтому было решено, что Соглашение временно начнет действовать с 1 января 2016 года. А полностью оно вступило в силу с 1 сентября 2017-го. Таким образом, 1 января 2021 года исполнилось 5 лет с момента временного действия Соглашения. И, можно сказать, появились формальные основания для пересмотра этого документа.Что может измениться – надежды Украины. Решение о пересмотре Соглашения с ЕС принято не вдруг. Украина уже давно заводила речь о необходимости модернизации этого документа, который, в частности, определяет квоты, тарифы и прочие условия торговли со странами Евросоюза. Еще в начале 2020 года тогдашний премьер Алексей Гончарук говорил о том, что Украина начинает подготовительную работу, чтобы в 2021 году выйти на подписание обновленного Соглашения.В первую очередь актуализировать предполагалось торговую часть Соглашения. Украина считает выделенные торговые квоты недостаточными. Некоторые из них исчерпываются уже за первую неделю каждого нового года. В частности, это касается ряда квот на сельскохозяйственную продукцию.В идеале Украина рассчитывает на еще большую либерализацию условий функционирования зоны свободной торговли с ЕС (договоренности предусматривают, что эта ЗСТ будет создаваться постепенно на протяжении 10 лет). В частности, Украина хотела бы видеть в следующей редакции Соглашения кроме расширения квот уменьшение ввозных пошлин на многие товары и упрощение процедуры перевозки товаров через границу.Как одна из составляющих зоны свободной торговли рассматривается и «промышленный безвиз» – система, при которой произведенные в Украине товары смогут попадать на рынки ЕС без всяких дополнительных сертификаций, разрешений и прочее. Однако для вступления в силу промышленного безвиза Украина должна привести свое законодательство в соответствие со стандартами Евросоюза. Эта работа понемногу идет, и Украина рассчитывает формализовать достижения в новой редакции Соглашения.Что может измениться – планы ЕС. Интересно, что в письме на имя президента Украины Владимира Зеленского от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором идет речь о грядущем пересмотре Соглашения, акцентируется внимание не на квотах и не на промышленном безвизе. Руководители институций ЕС отмечают, что планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности:в цифровой сфере;в области авиасообщения (планируется подписание Соглашение о совместном авиационной пространстве);в сфере экологии.При этом упоминается также, что «начата работа оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции».