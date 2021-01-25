Чемпионат Украины по вольной борьбе среди мужчин памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная состоялся 20-21 января во Дворце спорта «Локомотив».

В чемпионате приняли участие 200 спортсменов из 17 областей страны. По результатам соревнований харьковчане завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.Так, чемпионом Украины в весовой категории до 86 кг стал харьковчанин Мухаммед Алиев. На пути к «золоту» он одолел четырех соперников, в том числе еще одного харьковского борца Мраза Джафаряна, а в финале - Алексея Доманицкого из Львовской области.Мраз Джафарян занял в этой весовой категории 3-е место. В борьбе за «бронзу» харьковчанин победил соперников из Полтавской и Одесской областей.Серебряным призером чемпионата в весовой категории до 57 кг стал харьковский борец Камиль Керимов. Он успешно провел три поединка, но в финале уступил киевлянину Андрею Яценко.Кроме того, харьковчане Владимир Кочанов и Глеб Гринченко отметились бронзовыми медалями в весовой категории до 92 кг.По итогам чемпионата, сборная Харьковской области заняла четвертое место в общекомандном зачете. Первенство завоевала команда Одесской области, вторыми стали киевляне, третье место заняла сборная Львовщины. Теперь победители турнира будут бороться за путевку на Олимпиаду и медали чемпионата Европы, который состоится в апреле этого года.