Артур в «Оводе» Войнича, Иванов в «Иванове» Чехова, Чацкий и Фамусов в «Горе от ума» Грибоедова, Марат в «Моем бедном Марате» Арбузова, Антонио в «Чуме на оба ваши дома» Горина, Оливер Краун в «Никогда не говори «никогда» Стельмаха и еще множество знаковых ролей. 21 января актер Харьковского театра для детей и юношества заслуженный артист Украины Сергей Городецкий отметил 70-летний юбилей.

Роль Иуды стала вызовом



Актер сочинил Василию другую биографию



Надо идти до конца

– Так сложилась творческая судьба, что мне попадались роли философов. Еще в Ивано-Франковском областном драматическом театре на читке новой пьесы со сложной закрученной ролью коллеги смеялись: «Ну, это Городецкий будет играть. Он будет философствовать, фантазировать».– Большой след в моей жизни оставил Иуда из спектакля «Иуда Искариот» по мотивам повести Леонида Андреева. Спектакль был поставлен в 1988 году. Это был очень сложный период – время развала Союза. Появилась трещина в судьбах людей, на новый уровень вышла тема святости и предательства. Вместе с главным режиссером ивано-франковского театра Игорем Борисом мы решили, что играть Иуду как человека нельзя. Если весь мир молится на Иисуса Христа и проклинает Иуду, значит, Иуда договорился с Иисусом и сознательно взял на себя всю грязь и грехи человечества. В финале спектакля Игорь Борис придумал интересный монолог Иуды о том, что когда он придет к Иисусу на небеса, они возьмутся за руки и пойдут вместе. Этот монолог вызывал дрожь.– Это был внутренний вызов, и я открыто шел на такой шаг. Делал все честно, откровенно, и это доставляло огромное удовольствие. Спектакль мне очень помог. После Иуды стало легче работать – я смело выходил на сцену, чтобы откровенно говорить со зрителями, делиться тем, что болит.– Теперь – во взрослых. Вернувшись в Харьков, мы с моей женой – актрисой Галиной Мисюкевич – получали удовольствие, когда после сложных ролей в Ивано-Франковске стали играть мышек в ТЮЗе. Мы могли дурачиться на сцене: прыгать, танцевать... Однако профессия взяла свое. Опять тянет на серьезное. Впрочем, в театре для детей и юношества так сложилось, что режиссеры занимают меня в основном во взрослых спектаклях. При этом в «Кошкином доме» с удовольствием играю кота Василия.– Похож разве что возрастом. Однако когда меня ввели в «Кошкин дом», я работал над ролью, исходя из жизненного опыта. Играю тему доброты, хотя в сказке Маршака этого нет. На каждый спектакль покупаю конфетки, кладу в карман и на сцене, когда прогоняю котят, даю им сладости. Я ведь добрый кот, но кошка заставляет меня быть злым. Василию жаль котят, но он ничего не может поделать. Я сочинил такую «биографию» кота, и мне интересно ей следовать.– Когда я работал в луганском театре, там ставили украинскую сказку, в которой главному герою 16 лет. На роль пригласили мальчика, но у него ничего не получалось. Режиссер сказал: «Значит так, Сережа. Будешь играть». Мне тогда было за тридцать, уже животик появился. Меня затягивали кушаком для стройности – 16-летний мальчик дался мне тяжело.– Я почти 25 лет работал в Ивано-Франковске, поэтому было сложно. Когда просматриваю запись одного из первых спектаклей в ТЮЗе – «Чума на оба ваши дома», – моя речь режет мне уши. Приходилось подучивать русский сценический язык со специалистами. Даже сейчас иногда бывает непросто.– А вот как раз он очень здорово помог в нашем недавнем премьерном спектакле «Моисей» по мотивам поэмы Ивана Франко в постановке заслуженного деятеля искусств Украины Игоря Бориса. У Франко очень сложный язык, много диалектных выражений и слов – и западно-украинских, и польских.– Очень близок. Оглядываясь на свою жизнь, я думаю о том, что пытался кому-то помочь, подсказать, но, наверное, это не всегда было нужно. Когда Моисей дошел до границы Земли обетованной, Бог его не пустил, потому что Моисей усомнился в своей правоте. Нельзя сомневаться – надо идти до конца.– Без бравады, театр – моя жизнь. Я счастливый человек – и в жизни, и в творчестве. 50 лет работаю в театре вместе с женой. Сын Иван тоже актер – шоумен. Я прожил в театре много разных характеров, у меня были интересные роли, и каждая оставила след в моей жизни. Может, подвернется еще что-то интересное. Хочется, чтобы скорее закончились все локдауны, и чтобы на все хватало сил.