Фонд социального страхования получил сообщения о 37 860 случаях заболевания медработников коронавирусом, в том числе 754 - за минувшую неделю.

Как сообщается, 454 медработника скончались.Отмечается, что в отношении 11 480 случаев завершено расследование: 3396 из них признано связанными с производством, в том числе 79 смертельных.По данным ФССУ, больше всего сообщений зафиксирован в Киеве (4133) и Львовской области (4015)."Члены семей 36 умерших от профзаболевания на COVID-19 работников получили от ФССУ единовременные пособия в соответствии с общеобязательного государственного социального страхования в размере 219 000 700 гривен (210 000 200 гривен если страховой случай наступил до 01.07.2020)", - говорится в сообщении.Кроме того, пожизненные ежемесячные страховые выплаты предназначено для 16 медработников. Также им назначены единовременные пособия за счет средств Фонда."Государственные страховые выплаты в размере 1,576 млн гривен Фонд профинансировал для семей 36 умерших от коронавирусной болезни медицинских работников", - говорится в сообщении.Фонд принял на оплату больничные листы на сумму почти 13 млн гривен для компенсации утраченного заработка медикам, которые заболели COVID-19 в результате выполнения профессиональных обязанностей.Ранее Счетная палата установила, что на доплаты медикам из Фонда борьбы с коронавирусом по итогам 2020 года не использовали 116 млн гривен (35%).