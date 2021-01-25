Вооружившись планшетами с доступом к таможенной базе, харьковские патрульные уже выписывают существенные штрафы «евробляхерам». Сами же владельцы авто с иностранной регистрацией требуют аннулировать штрафные санкции и не трогать автомобили на еврономерах.

Водители требуют аннулировать штрафы

Теперь полиции известно все



Раньше были совместные рейды

Лучше поставьте машину в гараж



Если решили купить «евробляху»

Около сотни человек пикетировали в начале недели Управление патрульной полиции Харьковской области. Они требовали разъяснить, за что и на каких основаниях штрафуют владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.Протестующие настаивают: аннулируйте все вынесенные штрафы и не трогайте автомобили на европейских номерах.– Мы видим, что на дорогах Харькова штрафуют людей, которые управляют автомобилями с еврономерами. Требуем сделать нормальные условия для их растаможивания, потому что зарплаты у нас низкие. Призываем власти принять закон о доступных ценах на растаможку. Если ничего не изменится, отправимся на протесты в Киев, – заявил соорганизатор акции Даниил.С митингующими пообщалась начальник Управления патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак, отметив, что по сути от полиции требуют не выполнять должностные обязанности. По ее словам, на днях правоохранители получили доступ к таможенной базе и теперь патрульные имеют право проверять регистрацию автомобилей и выписывать штрафы водителям, которые не растаможили свои транспортные средства.– Мы работаем в рамках закона. Согласно пункту 10 ст. 35 Закона «О национальной полиции» мы должны останавливать для проверки транспортные средства с иностранной регистрацией. Теперь мы можем их проверять и в случае нарушения – привлекать водителей к ответственности, – говорит Алена Стрижак.Кстати, Харьковская область первой получила доступ к таможенной базе, поскольку, по словам Алены Стрижак, именно в нашем регионе увеличилось количество аварий с участием автомобилей на еврономерах.– Так случилось, что именно в Харькове и области самое большое в стране количество резонансных ДТП с тяжелыми последствиями, в которых участвовали автомобили с иностранной регистрацией. Поэтому новый проект начался именно с Харькова, – отмечает руководитель патрульных. – На основании нашей обратной связи будет приниматься решение, как работать с этой базой дальше.В ноябре 2018 года Верховная Рада повысила штрафы за незаконное использование автомобилей с иностранной регистрацией. А теперь харьковские патрульные получили возможность штрафовать «евробляхеров» – у полицейских в планшетах уже появился доступ к таможенной базе.– По номерному знаку полицейские видят, кто и когда ввез автомобиль в Украину, имеет ли право человек управлять данным транспортным средством. Соответственно, они могут проконтролировать соблюдение гражданином законодательства касательно ввоза в Украину автомобиля с иностранной регистрацией, – говорит юрист Роман Чумак. – Таким образом, у полиции появилась возможность привлекать к административной ответственности водителей, которые передвигаются на автомобилях с иностранной регистрацией.Одно из наиболее распространенных нарушений – транспортное средство передано во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита.– То есть, кода автомобиль завозится на таможенную территорию Украины одним человеком в режиме временного ввоза (в народе его называют «верблюдом») и фактически передается в пользование другому человеку. Другими словами, машину продают таким образом украинцу, который потом пользуется этим транспортным средством, – поясняет Роман Чумак. – Автомобиль завозится без обязательной оплаты таможенных платежей. Раньше это контролировалось путем проведения совместных рейдов органов полиции и сотрудников таможенной службы. На данный момент полиция уже получила доступ к таможенной базе и может делать это самостоятельно.Еще один повод для того, чтобы оштрафовать «евробляхера» – нарушение сроков временного ввоза автомобиля на территорию Украины.– Автомобиль с иностранной регистрацией можно ввезти на территорию Украины на срок до пяти дней. Если срок превышен, возникает обязательство растаможить его либо оплатить все штрафы и платежи, – говорит Роман Чумак.Таким образом, штраф предусмотрен за управление водителем транспортным средством, в отношении которого возникли ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины.– В сумме 8,5 тысячи гривен, – уточняет Роман Чумак. – При повторном нарушении в течение года сумма штрафа возрастает до 17 тысяч гривен. Плюс санкция предусматривает лишение права на управление автомобилем на один год с платным или бесплатным изъятием транспортного средства. Это все что касается зоны ответственности органов Национальной полиции. Однако есть еще таможня, которая после всего этого тоже передаст вам привет, поскольку вы уклонились от уплаты таможенных платежей, а значит, таможня тоже имеет право вас оштрафовать.Так что общие рекомендации от сообщества «евробляхеров»: загоните пока свои автомобили с еврономерами в гараж и не пользуйтесь ими.– Надеются, что государство снова пойдет на какие-то уступки. С этой целью и митинговали под зданием полиции, – предполагает юрист.Роман Чумак рекомендует вообще отказаться от идеи покупать авто на еврономерах.– Ни в коем случае не покупайте эти автомобили в Украине с предложением каких-то доверенностей. Очень часто продавцы таких машин банально подделывают документы. Я встречал в своей практике и поддельные доверенности, и поддельные техпаспорта – чего только не было, – рассказывает юрист. – Был случай: человек подал документы на растаможку автомобиля, хотел оплатить как положено все таможенные платежи. Но после того как таможня сделала запрос в страну происхождения автомобиля, выяснилось, что он продавался совершенно другому лицу, совершенно другой компании по совершенно другой стоимости. Соответственно, теперь у вышеупомянутого человека по решению суда автомобиль должны изъять. Мало того, он еще должен заплатить 100% стоимости автомобиля в доход государства. Поэтому если вам поступает предложение купить по-дешевке автомобиль с иностранной регистрацией, подумайте – сейчас это не совсем уместно.Также не стоит соглашаться на покупку европейского автомобиля с последующим его переоборудованием в «двойника».– Есть такие умельцы, которые переоборудуют пригнанный автомобиль с иностранной регистрацией под машину, которая находится в Украине. На нерастаможенный автомобиль изготавливаются номерные знаки с набором символов, как на аналогичной машине, легально зарегистрированной в Украине. Также может изготавливаться свидетельство о регистрации, а «высший пилотаж» – это еще и перебивка номера кузова, чтобы визуально совершенно все выглядело, как настоящее. Естественно, возникает много вопросов к законности таких операций, – утверждает Роман Чумак.По словам юриста, не исключено, что часть водителей «евроблях» сознательно принимает решение о столь сомнительной «легализации». Однако есть и те, кто становится жертвой злоумышленников.– По факту может оказаться, что у вас «двойник», а оригинал ездит где-нибудь в соседней области, – предупреждает юрист.