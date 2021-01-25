По состоянию на 25 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 52 046 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 76 463 случая заболевания COVID-19, 9 384 человека находятся под медицинским наблюдением, 65 754 пациента выздоровели, 1 325 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 января в Украине зафиксировано 2 516 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 21 924 человека умерли, 953 297 - выздоровели.