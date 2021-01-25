По словам Дмитрия Кулебы, в 2023 году Украина станет частью европейской энергосистемы.

Украина должна отрезаться от энергосистем Беларуси и Российской Федерации и в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии стран Европейского союза, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала " Украина 24 ".– Цель Украины – это в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии Европейского Союза. Это означает, что мы должны отрезаться от Беларуси и от белорусской системы, от российской системы и полностью интегрироваться в ЕС. Для меня, как для министра иностранных дел это фундаментально важно, – подчеркнул он.Глава МИД отметил, что стратегия отграничения от России и Беларуси остается неизменной.