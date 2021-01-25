Необходимость COVID-вакцинации для создания коллективного иммунитета и борьбы с эпидемией признали 63% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Харьковского института социсследований, опубликованные в понедельник, 25 января.В то же время 86% украинцев считают эпидемию "реальной угрозой", но при этом делать прививки от коронавируса готовы только 40% украинцев, неготовы 47%, еще 13% - не определились.Кроме того, 51% опрошенных не готовы платить за вакцину, а 50% опасаются возможных побочных эффектов. 43% считают, что вакцина может быть опасной из-за скорости разработки, 22% опасаются несоблюдения условий хранения и перевозки. Еще 10% украинцев боятся прививки из-за конспирологии - считают, что под вакцинированием может быть скрыта "чипизация населения".В свою очередь треть украинцев в целом не доверяет вакцинации как методу предотвращения болезней, хотя 86% граждан уверены, что были вакцинированы во взрослом возрасте или в детстве, а 67% указали на то, что вакцинировали детей.Отмечается, что недоверие к вакцинации частично связано с мнением, что это якобы "выгодно фармацевтическим компаниям, потому что они на этом зарабатывают" (27,5%) и полным непониманием украинцами того, как вакцинация нужна для восстановления национальной экономики - с этим влиянием соглашаются только 5% опрошенных.Наконец, мотивацию вакцинироваться украинцы черпают из опыта знакомых и родственников (34%); советов врача (27%), отсутствия широко негативных последствий (17%) и того, что вакцины бесплатные (18%).