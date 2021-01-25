Бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устраняют повреждение на водопроводе по ул. Проспектной, 1.

Об этом сегодня, 25 января, сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.- На данном участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм. Применяем спецтехнику, поскольку ликвидация аварийной ситуации усложняется высоким уровнем грунтовых вод. Работы планируем завершить сегодня до 22:00, - отметил он.В связи с ликвидацией аварии временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района. Воду жителям подвозят автоцистернами. О ремонтных работах абонентам сообщили через sms-сообщения и такую же информацию передали в информационно-диспетчерскую службуНапомним, чтобы воспользоваться услугой бесплатного информирования через sms-сообщение, абоненту необходимо сообщить номер своего мобильного телефона, который будет привязан к лицевому счету. Передать номер своего мобильного телефона можно через абонентские отделы или по номеру(бесплатно со всех мобильных операторов).Сообщения об отключениях воды отправляются каждому абоненту в случаях, когда в районе его проживания проводятся планово-предупредительные ремонтные работы на сетях или произошла аварийная ситуация на водопроводе. На переданный номер телефона распространяются требования Закона Украины «О защите персональных данных», то есть он будет защищен от передачи в третьи руки.