По данным журналистов, всего правоохранители расследуют около сотни уголовных дел по хищению бюджетных средств на президентской программе.

Как сообщает издание "Главком" , Харьковская область стала лидером по количеству расследований по факту завладения бюджетными средствами во время ремонта дорог, которые проводятся в рамках президентской программы "Большое строительство".Согласно данным, на сегодняшний день в регионе открыто 58 уголовных дел, еще 10 уже находятся в суде. Общая сумма предъявленных исков - более 16 миллионов гривен.Это самое большое количество производств. В частности, в столице таких дел открыто 27, в Днепропетровской области - 3, а в Полтавской, Кировоградской, Донецкой и Черкасской областях - по одному уголовному делу.