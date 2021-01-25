По данным журналистов, всего правоохранители расследуют около сотни уголовных дел по хищению бюджетных средств на президентской программе.Как сообщает издание "Главком", Харьковская область стала лидером по количеству расследований по факту завладения бюджетными средствами во время ремонта дорог, которые проводятся в рамках президентской программы "Большое строительство".
Согласно данным, на сегодняшний день в регионе открыто 58 уголовных дел, еще 10 уже находятся в суде. Общая сумма предъявленных исков - более 16 миллионов гривен.
Это самое большое количество производств. В частности, в столице таких дел открыто 27, в Днепропетровской области - 3, а в Полтавской, Кировоградской, Донецкой и Черкасской областях - по одному уголовному делу.