Какое же утро без чашечки ароматного сладкого черного кофе? А чтобы напиток действительно удался лучше, чем в любимом кафетерии, его необходимо правильно заварить. Что для этого нужно? Правильно – выбрать качественную турку.

Итак, первым делом при выборе турки нужно обратить внимание на. У хорошей посуды для варки кофе горлышко должно быть почти в два раза уже основания. Если диаметр горлышка меньше – кофе будет плохо контактировать с водой. В результате напиток получится безвкусным и ненасыщенным. Не стоит выбирать широкое горлышко – оно лишит кофе аромата.Не менее важное значение имеет, из которого изготовлена турка.Кварц – отличный вариант. Из плюсов – вы сможете отслеживать процесс приготовления напитка. Минус этой турки – ее хрупкость.Керамика. Плюс – хорошо сохраняет тепло и напиток долгое время остается горячим. Минус – очень часто при заваривании кофе сбегает из-за высокой температуры.Медь станет лучшим выбором для любого кофемана. Специалисты рекомендуют присмотреться к внутренней поверхности турки. Она должна быть покрыта оловом или серебром.А вот глина, алюминий и нержавейка – не самый лучший выбор. Глина – натуральный материал, но минус здесь намного существеннее, поскольку глина портит вкус напитка.. Алюминий меняет вкус кофе. А в турке из нержавейки кофе подгорает, ведь тепло неравномерно распределяется по этой посуде.Проведите небольшой экспресс-тест для своей турки. Налейте в нее воду, вскипятите и дайте полностью остыть. Затем попробуйте на вкус – в нем не должен присутствовать посторонний привкус.Теперь определяемся с. Универсальным считается 90-100 мл (на две чашки). Тогда вы получите настоящий, насыщенный кофе. Если любите более легкий вкус, возьмите турку на 200-300 мл.Имейте в виду, новую турку необходимо подготовить, прежде чем сварить в ней первый кофе.Хорошенько промойте ее водой, затем вскипятите в ней воду с ломтиком лимона, после чего влейте новую порцию воды, добавьте одну ложку кофе и еще раз вскипятите. Кстати, ни в коем случае не используйте для мытья турки средство для посуды – оно плохо вымывается и остается во внутренней части.