Из-за роста тарифов, жители поселка Пересечное в Дергачевском районе перекрыли трассу.

Вслед за жителями поселка Высокого, Покотиловки, Мерефы и других населенных пунктов Харьковской области, громада Пересечного вышла с акцией протеста против повышения стоимости тарифов.Подробности рассказали корреспонденты телеканала "р1".Напомним, что "Тарифные протесты" начали прокатываться по Украине с января 2021 года. В частности, 15 января протестующие в Харьковской области перекрыли две государственные трассы - Харьков-Киев в Песочине и Харьков-Симферополь в районе Краснограда. В тот же день к акции присоединились харьковчане, а также жители Волчанского, Балаклейского, Харьковского, Валковского, Красноградского и Лозовского районах области.