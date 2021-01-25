КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» обращается к жителям Харькова с просьбой не выходить на лед, образовавшийся на водных объектах города.

«В связи с повышением температуры воздуха и периодом дождевых паводков, ледовый покров на реках и водоемах города стал ослабленным, местами образовались проталины, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах города Харькова, обращаемся к гражданам с просьбой не выходить на тонкий ослабленный лед!» - говорится в обращении.