Исследовательская группа из Британии установила, что за период с 1994 по 2017 год скорость таяния льдов на планете увеличилась на 65%.

Об этом 25 января сообщило издание SciTechDaily.Так, за 23 года Земля потеряла 28 триллионов тонн льда, что эквивалентно листу льда толщиной 100 метров, размером с Великобританию. Темпы таяния выросли с 0,8 триллиона тонн в год в 1994 году до 1,3 триллиона тонн в 2017 году.В основном потери вызваны сокращением ледяных покровов в Антарктиде и Гренландии.Отмечается, что таяние льда повышает уровень мирового океана и грозит затоплением прибрежных городов и экосистем.Авторы исследования подчеркнули, что провели первую оценку потерь льда на всей территории планеты. Они указали, что таяние на 68% вызвано потеплением атмосферы и на 32% – потеплением океанов.Выводы ученых основаны на наблюдениях за 215 000 горных ледников, разбросанных по всей планете, полярными ледяными щитами Гренландии и Антарктиды, шельфовыми ледниками Антарктиды и дрейфующим морским льдом в Северном Ледовитом и Южном океанах.