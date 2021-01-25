Специалисты "Харьковоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения домов, запитанных от ЧАО "Харьковский станкостроительный завод".

Из-за аварии, произошедшей на внутренних сетях предприятия, у людей третьи сутки нет света.По словам и.о. главного инженера по городским сетям АО "Харьковоблэнерго" Александра Григорчука, несмотря на то, что это не сети облэнерго, специалисты предприятия работают на ликвидации аварийной ситуации по просьбе завода и городских властей."Сложность работ состоит в том, что электрические сети, на которых мы сейчас вынуждены работать, изношены и не обслуживались несколько десятков лет. Это не наши сети, поэтому еще один чрезвычайно важный вопрос - это безопасность нашего персонала на работе в сетях, которые мы не эксплуатируем и которые нам не знакомы. Что касается сроков восстановления питания потребителям, это будет зависеть от окончания работ по ремонту кабельных линий", - рассказал Александр Григорчук.Он также отметил, что напряжение будет подано только после того, как кабельные линии будут отремонтированы и пройдут испытания."О сроках восстановления электроснабжения будет проинформировано дополнительно", - отметили в АО "Харьковоблэнерго".