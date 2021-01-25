Правоохранители Харькова устанавливает обстоятельства взрыва во дворе жилого дома на улице Владислава Зубенко в Московском районе города.

Как сообщили в полиции, информация о взрыве поступила 24 января в 23:30 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №2.Заявитель рассказал, что неизвестный бросил в сторону его брата гранату, после чего скрылся с места происшествия.Прибывшим на место правоохранителям пострадавший рассказал, что около 23:30 у дома №52 по улице Владислава Зубенко неизвестный его по голове, после чего бросил ему под ноги гранату и убежал в неизвестном направлении. Харьковчанин успел отбросить его в сторону, после чего раздался хлопок.В результате происшествия никто не пострадал. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.По данному факту следственным отделом Харьковского районного управления полиции № 2 открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.38-летний мужчина, получивший травму в результате удара по голове, госпитализирован в больницу.Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению личности неизвестного, причастного к совершению данного преступления.Ранее сообщалось, что пострадавший - активист организации "Мы - харьковчане" Алексей Поликашов и его брат.