Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Наибольшее удовольствие вы получите от вкусного ужина дома, в кругу семьи. Но с одним условием - если готовить придется не вам. Завтра вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели своими делами.Постарайтесь не злиться и не раздражаться без особой необходимости, но в то же время не давайте себя в обиду. Завтра можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения.Постарайтесь держаться подальше от мест большого скопления людей. Особенно нежелательным является пребывание среди спортивных болельщиков. Велика вероятность несчастного случая.Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе. Завтра то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Склонность к мистицизму усилится.Все, что казалось уже давно обдуманным и совершенно ясным, внезапно перепутается в голове и окажется абсолютно непонятным. Лучшее, что вы можете сделать, это спокойно начать сначала.Постарайтесь с пониманием относиться к тем маленьким неприятностям, которые вам, скорее всего, будут доставлять ваши родственники. Ведь неприятности-то действительно маленькие.Настроение будет нерабочее, но имеет смысл напрячься. Не тратьте попусту драгоценное время, это может очень негативно отразиться на вашей карьере. Постарайтесь не нервничать.Можете спрятать голову в песок - поможет, но проблемы не решит. Можете действовать на свой страх и риск - результат не гарантирован. Лучше всего поискать надежных союзников.У вас есть реальный шанс превратить вчерашних недругов как минимум в союзников. Но только не думайте, что реализовать его будет совсем уж легко. Впрочем, даже если не получится, вы все равно ничего не потеряете.Придется отстаивать свое мнение, хорошо еще если без применения физической силы. Позаботьтесь о наличии веских аргументов. Завтра содержание будет цениться больше чем форма.Ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем сесть в автобус, рекомендуется переспросить, действительно ли он едет в нужную вам сторону.Нетипичная для вас нерешительность спасет от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку лишь потому, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить.