Блог известного харьковского экономиста, политика и публициста Александра Кирша

Слон, как известно, у американцев — символ Республиканской партии, осёл — Демократической.Если не считать тех республиканских демократов (а были и такие), которые до или после принадлежности к Демократическо-республиканской партии не были ни "чистыми" демократами, ни "чистыми" республиканцами, а также не считать федералистов и вигов, учитывая лишь демократов и республиканцев (в том числе тех из них, кто наряду с одной из этих основных партий временно был в Демократическо-республиканской), то республиканцы побеждали на выборах президента США 27 раз, а демократы — 23, в том числе начиная с выборов 1900 г. соответственно 16 и 15. То есть последние 120 лет "ослы" держатся со "слонами" почти на равных, хотя до 1900 г. "слоны" вели 11 : 8.Интересно, что "слоны" становились президентами даже тогда, когда получали на выборах меньше голосов, чем демократический "осёл", который был оппонентом,— благодаря специфической американской избирательной системе, когда победитель в каждом штате получает все голоса выборщиков от этого штата, а проигравший — ни одного, даже если разница в голосах была минимальной. Проводя аналогию с футболом, можно сказать, что победы со счётом 10 : 0 и 1 : 0 дают одинаковое количество очков: победителю — 3, а проигравшему — 0. В итоге же сравнивается количество очков, а не мячей, поэтому 10 : 0, 10 : 0, 0 : 1, 0 : 1, 0 : 1 дают итоговую победу тому кто забил 3 гола, а не тому кто забил 20,— вот так в Америке и выбирают президента.Получив меньше голосов избирателей ("мячи"), но больше выборщиков ("очки"), а один раз проиграв даже и по количеству "очков" (голосов выборщиков) — это когда при отсутствии явного преимущества (абсолютного большинства голосов выборщиков, а не простого) президента избирал Конгресс (Палата представителей),— становились, тем не менее, президентами по итогам выборов:в 1824 г. Джон Куинси Адамс (тот самый случай, когда и избирателей, и выборщиков за него было меньше, но Конгресс избрал именно его),в 1876 г. Ратерфорд Хейс,в 1888 г. Бенджамин Гаррисон,в 2000 г. Джорж Буш — младшийи в 2016 г. Дональд Трамп, причём все ставшие так президентами были республиканцами (первый из них — республиканский демократ, ставший затем республиканцем). Так что из тех, кто вообще побеждал чаще, а это "слоны", пятеро побеждали вот эдак, но всё равно по Конституции.Это, кстати, не считая Джеральда Форда, за которого вообще никто не голосовал — кроме Конгресса, утвердившего его вице-президентом в разгар уотергейтского дела вместо ушедшего в отставку Спиро Агню; затем он — уже как вице-президент — стал и президентом вместо Ричарда Никсона, тоже самоотставившегося. Единственные же свои президентские выборы Форд проиграл Джеймсу Картеру в 1976 г., уже идя к завершению своей каденции. Естественно, Форд, как и Агню с Никсоном, был тоже республиканец.Ну а что "по деньгам"?$ 1 — Джордж Вашингтон — формально виг, но по сути как бы беспартийный, просто "отец нации".$ 2 — Томас Джефферсон — республиканец, затем республиканский демократ, автор декларации независимости США.$ 5 — Авраам Линкольн — республиканец, культовая личность, американский мученик, борец с рабством, один из немногих белых людей, критика которых воспринимается афроамериканцами как расизм и потому негласно запрещена.Кстати, именно, $ 2 и $ 5 пытался печатать Джон Кеннеди от имени государства как банкноты Соединённых Штатов, а не Федерального резерва (частного американского нацбанка), за что, по распространённой версии, был убит.$ 10 — Александр Гамильтон — федералист (напоминаю, была такая партия), президентом США не был, но был исключительно влиятельным политиком и министром финансов. (Особая примета: на купюре смотрит не вправо, как остальные, а влево.)$ 20 — Эндрю Джексон — демократ, выступал против бумажных денег (как чувствуя, что именно "его" купюру облюбуют для подделок фальшивомонетчики).$ 50 — Улисс Грант — республиканец, более успешный не как президент, хотя и избирался дважды, а как генерал-освободитель. Одноимённое слово, имеющее французское происхождение, с ним не связано.$ 100 — Бенджамин Франклин — ни "слон", ни "осёл", выдающийся политический деятель, дипломат, изобретатель (в том числе — громоотвода и, кстати, кресла-качалки), один из отцов-основателей США, подписавший, в частности, Декларацию независимости и Конституцию США, но президентом, как и $ 10 Гамильтон, не был. "Время — деньги",— это его фраза, как и электрическое обозначение "+" и "–".Итого — счёт по числу купюр в их честь между "слонами" и "ослами" — 3 : 1, опять-таки в пользу "слонов"-республиканцев.Но есть ещё купюры, изымаемые из обращения и фактически хождения не имеющие, хотя и вроде как действительные (но не за пределами США):$ 500 —Уильям Мак-Кинли, республиканец.$ 1000 — Гровер Кливленд — демократ, единственный, кто был президентом от этой партии за 44-летний период 1869–1913. Кстати, именно он проиграл в 1888-м Гаррисону, получив большинство голосов. Единственный президент с двумя номерами — 22-й и 24-й. В прошлом — шериф и даже палач.$ 5000 — Джеймс Медисон — младший, республиканский демократ.$ 10000 — Салмон Чейз — президентом не был, а "просто" возглавлял при Линкольне Верховный Суд США. По его распоряжению появилась надпись на купюрах "In God We Trust".Наконец, $ 100 000 (сертификат) — Вудро Вильсон, демократ. При его президентстве появилась ФРС — "тот самый" частный нацбанк США. Поэтому, видимо, и номинал с ним — наибольший.Считаем партийность на этой части купюр: "слонов" — 1, "ослов" — 2.Всего же по всем купюрам: "слонов" — 4, "ослов" — 3. Опять республиканцев больше.Следующая номинация — неожиданная: левши. Их среди американских президентов известно 7, в том числе — в [почти] наше время 5. Это:республиканец Джеймс Гарфилд (был президентом 6 с половиной месяцев),демократ Гарри Трумэн,республиканец Джеральд Форд,республиканец Рональд Рейган,республиканец Джордж Буш — старший,демократ Билл Клинтон,демократ Барак Обама."Слоны" — "Ослы" 4 : 3 (если тут это вообще важно).И — в завершение. Для тех, кто досрочно "хоронит" 78-летнего демократа Джозефа Байдена. Ни один из американских президентов, бывших таковыми с 9 августа 1974 года, не умирал моложе 90 лет:Джеральд Форд, республиканец, умер в 93,Джеймс Картер, сменивший его демократ, жив и ему 96,Рональд Рейган, сменивший его республиканец, умер в 93,его преемник республиканец Джорж Буш — старший умер в 94,демократ Билл Клинтон, республиканец Джорж Буш — младший, демократ Барак Обама, республиканец Дональд Трамп — живы.Итак, из тех, кто дожил до 90 лет,— 3 республиканца и 1 живой демократ.И это только наши [почти] современники, а традиция такая — давняя: умерший в 90 лет федералист Джон Адамс стал президентом ещё в 1797-м…Ну а сказочка о том, кому не на Руси жить хорошо, близится к концу.Может, конечно, я пишу о деятелях "не той" страны. Да уж какая есть. Писать о политиках не чужих, а наших — только ругаться и расстраиваться. Тем более, пока выяснялось, что "старшая сестра" — вовсе и не старшая, и не сестра, дядюшка из Америки становился всё ближе, и ближе. И за маму, и за папу. Хорошо это или немножко наоборот — вопрос отдельный, но факт есть факт, вот кто хозяйничает, о том и наинтернетил. Да и книжки обычные человеческие бумажные тоже ещё пока читаю. Чему и другим желаю не разучиться.