Под стражей оставили руководителя полетами Александра Жука и бывшего командира воинской части Вячеслава Глазунова, которых подозревают в нарушении правил полетов и эксплуатации летательных аппаратов.

Как сообщили в Киевском апелляционном суде 21 января были рассмотрены апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах подозреваемых Глазунова и Жука на постановления Печерского районного суда Киева от 22 декабря 2020 года, который удовлетворил ходатайство следователя и взял военных под стражу до 13 февраля.



По результатам апелляционного рассмотрения постановления Печерского районного суда оставлены без изменений, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения.



Напоминаем, 25 сентября около 20:45 вблизи города Чугуев, разбился военный самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек — курсанты и члены экипажа.