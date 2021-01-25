Один из пожаров произошедший в нелегальном доме престарелых унес жизни 15 человек. Он квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Как сообщили спасатели, в Харьковской области служба ГСЧС в период с 18 — 25 января существила 189 выездов на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных событий.Из общего количества 79 выездов были на ликвидацию пожаров и возгораний, 26 раз — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 30 — на дежурство, 54 — другие выезды.Всего в пожарах за это время погибло 18 человек. 15 людей в нелегальном доме престарелых. Три человека по Харьковской области.Еще двое были травмированы, семерых, в том числе двух детей, спасли, 40 эвакуировали из опасных зон. Также огнем уничтожено семь транспортных средств.