В Харьковской области правоохранители предупредили доставку запрещенных веществ в СИЗО и колонию.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.



В Покровской исправительной колонии №17 в Харьковской области во время осмотра посылки, поступившей осужденному 1983 года рождения от гражданина, обнаружили наркотики. В луке нашли сверток с веществом зеленого цвета.



В Харьковском СИЗО во время осмотра посылки, поступившей заключенному 1974 года рождения от гражданки, в пачках из-под сигарет обнаружили вещество зеленого цвета, внешне похожее на наркотическое.



Обнаруженные вещества изъяли.