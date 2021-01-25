В Харьковской области правоохранители предупредили доставку запрещенных веществ в СИЗО и колонию.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

В Покровской исправительной колонии №17 в Харьковской области во время осмотра посылки, поступившей осужденному 1983 года рождения от гражданина, обнаружили наркотики. В луке нашли сверток с веществом зеленого цвета.

В Харьковском СИЗО во время осмотра посылки, поступившей заключенному 1974 года рождения от гражданки, в пачках из-под сигарет обнаружили вещество зеленого цвета, внешне похожее на наркотическое.

Обнаруженные вещества изъяли.

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