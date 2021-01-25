Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным договор на закупку работ по реконструкции канализационного коллектора стоимостью почти 51 миллион гривен.

Как рассказали в областной прокуратуре, правоохранители установили, что Управление ЖКХ, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета по формальным основаниям отклонило более выгодное ценовое предложение одного из участников тендера. Кроме того, власти заключили договор с компанией, которая не соответствует условиям тендерной документации.В частности правоохранители выяснили, что фирма не имеет необходимой техники для проведения работ, а также предоставила документы, срок действия которых закончился.В прокуратуре добавили, что в отношении компании открыто уголовное прозводство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. При выполнении работ по реконструкции сетей водоснабжения фирма завысила стоимость и объем работ более чем на 1 миллион гривен.