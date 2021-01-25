Во Львовской области впервые подтвердили случай хантавируса, который вызывает у человека такое опасное заболевание как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Болезнь подтвердили у жителя Дрогобычского района. Об этом рассказала главный санитарный врач Львовской области Наталия Тимко, пишет Zaxid.net.



Мужчина обратился к врачам с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в пояснице, мышцах, что свидетельствовало о вероятной геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Как пояснила Тимко, эта лихорадка вызывается хантавирусом.



После этого у мужчины отобрали анализы для исследования и отправили в лабораторию Киева. Лаборатория подтвердила, что мужчина инфицировался хантавирусом. Где именно произошло заражение, неизвестно, но больной видел в своем домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками этого вируса.



По словам Тимко, до сих пор такого заболевания во Львовской области не было.



Заразиться хантавирусом можно через контакты с крысами или вдыхание испарений от выделений грызунов. Хантавирус очень редко передается от человека к человеку.