В Харькове, 26 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 44-а,в, ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Старошишковская, 10 до 20:00 26.01.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Мира, 86 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 26.01.21 г.



Московский район:

ул. Познанская, 2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 26.01.21 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк) до 20:00 26.01.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 27.01.21 г.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 26.01.21 г.



Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 34 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.01.21 г.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 16 до 20:00 26.01.21 г.



