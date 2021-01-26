Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в похищении харьковчанина. 46 и 45-летние злоумышленники будут находиться под арестом 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в полиции



Напоминаем, 21 января около 15:00 на парковке торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» мужчину.



Полицейские установили место, где удерживали похищенного харьковчанина.



23 января в результате спецоперации, мужчины нашли и освободили. Пострадавший был связан веревками. Он рассказал, что его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали. В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали двух мужчин, которые охраняли потерпевшего.



В настоящее время 46 и 45-летним мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи им грозит до 10 лет лишения свободы.