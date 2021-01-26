В полицейский автомобиль врезалась иномарка, которая разворачивалась через двойную сплошную

Как соообщили в полиции, в машину правоохранителей врезалась Toyota Camry, когда она разворачивалась через двойную сплошную.



Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 24 января, на перекрестке улиц Клочковская и Космическая. Обе машины деформированы.



Пострадавших в результате ДТП нет.



На водителя автомобиля Toyota Camry патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств). Санкция статьи предполагает наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.