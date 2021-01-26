Украинский музыкант Сергей Бабкин слепнет.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook."Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион. Врач сказал так: воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей. Время идеет на дни. Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это в карантинное время сложно!" - написал Бабкин.По словам музыканта необходимого оборудования для подобной операции в Украине нет, поэтому наши специалисты помогли ему найти клинику в Австрии, где готовы сделать операцию. Она запланирована на 5 февраля.