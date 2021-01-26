Стоимость земли оценивают в более 220 миллионов гривен. В прокуратуре требует вернуть государству земельные участки.

Об этом сообщили в прокуратуре области.



Прокуратура подала в Первомайский районный суд Харьковской области два исковых заявления к физическому лицу и фермерскому хозяйству о расторжении договоров аренды и возврате государству 14 земельных участков общей площадью более 600 га и стоимостью более 220 миллионов гривен.



Установлено, что физическое лицо арендовало земельные участки у Первомайской районной администрации. Арендатор незаконно передал участки фермерскому хозяйству в субаренду без согласования с РГА. Таким образом были нарушены требования Закона "Об аренде земли", что и стало основанием для исков.



По делу открыто судебное производство.