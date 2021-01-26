В Дергачевском районе Харьковской области спасатели потушили пожар в легковом автомобиле

Как сообщили спасатели, вызов поступил 26 января, в 2:04. На улице Суворова в Дергачах во время движения произошло возгорание в автомобиле Volkswagen Passat В5 2001 года выпуска.



В автомобиле загорелся моторный отсек на площади 1,5 кв. м. В 2:20 возгорание потушили. Причина пожара устанавливается.

