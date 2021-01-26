В Московском и Шевченковском районах Харькова временно отсутствует отопление и горячая вода.

Как сообщили в "Харьковских теплосетях" 26 января, в части Московского и Шевченковского районов Харькове проводят ремонт на тепломагистрали.



В Московском районе ремонтные работы будут проводиться на улице Гвардейцев Широнинцев с 10:00 до 22:00. В связи с этим в 45 жилых домах, одном детском комбинате, одной школе и 41 ведомстве на указанный период отключат отопление и горячее водоснабжение. Отключения будут на территории района, ограниченной ул. Гв. Широнинцев, ул. Стуса, ул. Писемской, пр. Юбилейным.



В Шевченковском районе в связи с ремонтом на тепломагистрали на улице Новгородской с 9:00 до 18:00 отключено отопление в школе №132.