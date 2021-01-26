По информации очевидцев автомобиль ВАЗ 2110 сбил пешехода на Юбилейном проспекте

Об этом сообщили в телеграмм-канале.



"Мужчина переходил дорогу в неположенном месте (это район между рынком и 24-этажкой) Увезли на скорой с переломом ноги. Пишут, что нога вывернулась в другую сторону",- написано в сообщении.



Официальная информация уточняется.