По информации очевидцев автомобиль ВАЗ 2110 сбил пешехода на Юбилейном проспекте

Об этом сообщили в телеграмм-канале.

"Мужчина переходил дорогу в неположенном месте (это район между рынком и 24-этажкой) Увезли на скорой с переломом ноги. Пишут, что нога вывернулась в другую сторону",- написано в сообщении.

Официальная информация уточняется.

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