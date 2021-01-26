В Харькове пропала 11 -летняя жительница Немышлянского района, а в поселке Слатино 16 -летняя девушка.

Об этом сообщили в полиции.



В воскресенье, 24 января, в 20:25 в полицию обратилась жительница Немышлянского района. Она рассказала, что ее 11-летняя дочь ушла из дома около 20:00 и не вернулась. Девочка страдает аутизмом, у нее инвалидность третьей группы.



На поиски девочки вышли патрульные и работники райотдела. В течение часа ребенка нашли недалеко от дома.



Второй случай произошел в поселке Слатино вчера, 25 января. Там в полицию обратилась мать 16-летней девушки. Ее дочь вечером предыдущего дня ушла на день рождения и не вернулась домой.



Полиция нашла ее у друзей в поселке Казачья Лопань. Как выяснилось, она опоздала на электричку, а телефон разрядился. Поэтому она решилась остаться у знакомых.



Полицейские составили в отношении матери протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.