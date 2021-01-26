"Укрзалізниця" планирует вернуть двухэтажные Skoda на маршрут Киев - Харьков.

На данный момент рассматриваются следующие направления:

возобновление курсирования поезда №720/719 Киев - Харьков -  Киев;

возобновление курсирования поезда №748/747 Киев - Тернополь - Киев;

организация тактового движения по маршруту Киев - Винница - Киев.

Завершение ремонта первого электропоезда предварительно запланировано уже к концу 2021 года.

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