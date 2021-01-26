"Укрзалізниця" планирует вернуть двухэтажные Skoda на маршрут Киев - Харьков.

На данный момент рассматриваются следующие направления:



возобновление курсирования поезда №720/719 Киев - Харьков - Киев;



возобновление курсирования поезда №748/747 Киев - Тернополь - Киев;



организация тактового движения по маршруту Киев - Винница - Киев.



Завершение ремонта первого электропоезда предварительно запланировано уже к концу 2021 года.