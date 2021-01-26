По мнению правозащитника Сергея Веприцкого, власти обязаны были знать о существовании нелегального хосписа.

Адвокат одного из подозреваемых в деле о гибели 15 человек в нелегальном хосписе рассказал о том, что правоохранители были в курсе работы частного пансионата, так как в течение 2020 года 50 раз выезжали туда на вызовы о смерти подопечных.«Полиция, прокуратура, ГСЧС-ники, местная власть обязаны были знать об этом доме престарелых и обязаны были предотвратить то, что произошло. Мы как налогоплательщики конкретно этим людям, представителям этих органов уже за это заплатили», - написал правозащитник на своей странице в соцсетах.По мнению адвоката, чиновники, которые должны были предотвратить эту страшную трагедию для создания массовости, чтобы отвести от себя «удар» посадили на скамью подсудимых троих невиновных.Напомним, что трагедия в незаконном хосписе произошла 21 января. В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 оказались в больнице. Позже в одной из харьковских больниц скончался еще один пострадавший.По мнению министра социальной политики Марины Лазебной, причиной пожара стали три фактора, среди которых незаконность самого здания, незаконная работа заведения и бездеятельность местных властей.«Самое главное - местная власть. Она не выявила такой нелегальный дом и не обеспечила выполнение требований закона», - подчеркнула чиновница.Также Лазебная заявила, что именно областные администрации обязаны выявлять такие заведения и обеспечивать их регистрацию, контролировать и нести за это ответственность.«Информацию о частных учреждениях подают государственные администрации. 14 областных администраций и город Киев подали такую информацию, а все остальные - нет», - рассказала министр.