Об этом сообщили в Общественном координационном центре.

По словам Николая Маслия, общественники получили информацию о том, что школы Купянска получили некачественные продукты от харьковских предпринимателей, которые выиграли тендер на поставку продуктов в школьные заведения.В частности, речь идет о 9,8 тысячах килограмм куриных тушек, которые обошлись бюджету в 426,3 тысячи гривен или 45,3 гривен за килограмм. Согласно опубликованному фото, размер поставленных тушек чуть больше человеческой ладони.Также чиновники провели закупку картофеля , который оказался гнилым и непригодным для употребления. За 56 тысяч килограмм городской бюджет заплатил 503,9 тысяч гривен, или 8,99 гривен за килограмм.